Смерть Марадоны: полиция пришла с обысками к его психиатру

Фото: полиция Буэнос-Айреса (flickr.com/jglsongs)

Во вторник, 1 декабря, полиция Буэнос-Айреса пришла с обысками в офис психиатра Агустины Косачов, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни. Косачов лечила известного футболиста совместно с нейрохирургом Леопольдо Луке.

Об этом сообщает агентство Infobae.

Обыски проходят в рамках расследования возможной причастности врачей Марадоны к его смерти. Косачов была одной из первых, кто подтвердил, что Марадона лежал без признаков жизни в своей комнате.

Как пишет Infobae, источники утверждают, что Косачев, которая отвечала за психическое здоровье Марадоны после операции на мозге, может быть виновной в его смерти.

"Это не исключается, это возможно", - рассказал знакомый с делом собеседник Infobae.

Поэтому сегодня правоохранители пришли в офис психиатра, чтобы изъять носители информации и документы, которые касаются Марадоны и его лечения.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября. Ему было 60 лет. В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. 11 ноября его выписали из больницы.

Как писало РБК-Украина, на днях полиция начала расследование в отношении личного врача Марадоны Леопольдо Луке и провела ряд обысков дома и в его клинике. Врача подозревают в непредумышленном убийстве футболиста.