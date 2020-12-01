Смерть Марадоны: полиция пришла с обысками к его психиатру

Во вторник, 1 декабря, полиция Буэнос-Айреса пришла с обысками в офис психиатра Агустины Косачов, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни. Косачов лечила известного футболиста совместно с нейрохирургом Леопольдо Луке.
Об этом сообщает агентство Infobae.
Обыски проходят в рамках расследования возможной причастности врачей Марадоны к его смерти. Косачов была одной из первых, кто подтвердил, что Марадона лежал без признаков жизни в своей комнате.
Как пишет Infobae, источники утверждают, что Косачев, которая отвечала за психическое здоровье Марадоны после операции на мозге, может быть виновной в его смерти.
"Это не исключается, это возможно", - рассказал знакомый с делом собеседник Infobae.
Поэтому сегодня правоохранители пришли в офис психиатра, чтобы изъять носители информации и документы, которые касаются Марадоны и его лечения.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября. Ему было 60 лет. В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. 11 ноября его выписали из больницы.
Как писало РБК-Украина, на днях полиция начала расследование в отношении личного врача Марадоны Леопольдо Луке и провела ряд обысков дома и в его клинике. Врача подозревают в непредумышленном убийстве футболиста.