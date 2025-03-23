Смерть хлопчика в стоматології Києва: розпочато кримінальне провадження

Правоохоронці встановили, що семирічна дитина померла під час того, як отримувала стоматологічні послуги в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії, а реанімації заходи, які були вжиті упродовж двох годин - не допомогли.

У прокураторі зазначили, що причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг буде встановлено в ході розслідування.

Якщо буде виявлено вину медичних працівників, їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Причому з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю теж до трьох років.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинського окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків", - йдеться у повідомленні.