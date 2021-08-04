Смерть главы "Белорусского дома в Украине" и задержание Чауса: новости за 3 августа

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, бывшего судью Николая Чауса задержали в "Феофании", Украина получила еще одну медаль на Олимпиаде. Подробнее о том, что произошло во вторник, 3 августа - в материале РБК-Украина.

В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова

В Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Во вторник, 3 августа, его нашли повешенным в одном из киевских парков.

В "Белорусском доме в Украине" утверждают, что за их погибшим главой велась слежка. Об этих фактах было ряд предупреждений. В организации считают, что убийство было спланировано для "ликвидации опасного режиму беларуса".

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

НАБУ заявило о задержании Чауса в "Феофании". После он снова оказался в изоляторе СБУ

Во вторник, 3 августа, бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус был задержан НАБУ в больнице Феофания. После этого он был доставлен в изолятор СБУ.

Напомним, что НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В НАБУ завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали. Ранее сообщалось, что Чаус сам попросил помощи у СБУ.

В Одессе на улице застрелили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена"

В Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который позже скончался в больнице. Преступник скрылся с места событий на автомобиле "Мерседес".

Инцидент произошел на улице Малиновского, во дворе одной из многоэтажек. Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена". Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался в результате пулевого ранения. преступнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

"Бронза", два финала в борьбе и надежда на синхронисток: итоги дня на ОИ-2020

Украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020. Это седьмая награда Украины в Токио.

Также наши борцы гарантировали еще две медали, пройдя в финалы. Подробнее о выступлениях украинцев - в материале РБК-Украина.

"Цветы Украины" получили статус объекта культурного наследия. Здание будут охранять

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" получил статус только что выявленного объекта культурного наследия. Здание отныне будет находиться под охраной.

Так, любые работы на объекте будут осуществляться исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде 4 августа

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о непогоде в ряде областей. 4 августа ожидаются град и шквалы первого уровня опасности.

Согласно сообщению ГСЧС, непогоду стоит ожидать:

днем в западных регионах;

в Житомирской области;

в Винницкой области;

Град и шквалы 15-20 м/с возможны также и в отдельных районах.