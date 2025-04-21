Смерть Франциска: що це означає для Києва та хто з українців обиратиме нового Папу

Після смерті Папи у католицькій церкві розпочинається особливий період. Як саме церква переживає цей час, що означає смерть Папи для України та як виглядає майбутнє католицизму.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів Олексій Самсонов, директор "Радіо Марія", римо-католицький священник.
"У самій церкві відбувається такий надзвичайний час, який називається Sede Vacante, тобто вакантний престол. Це коли немає Папи, немає видимого глави церкви", - пояснює Самсонов.
За його словами, похорон Папи має відбутися впродовж 4-6 днів, після чого розпочнеться підготовка до конклаву - зібрання кардиналів для вибору нового Папи.
"Після смерті Папи скликається конклав. Всі кардинали до 80 років беруть в ньому участь. З українців наразі є лише один кардинал - отець Микола Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії", - розповідає священник.
Під час конклаву кардинали фізично ізолюються: "Вони входять у Ватикан, закриваються буквально на ключ. Жодного спілкування зі світом. Інтернет, телефон - все відключено, щоб ніхто не мав впливу".
Папа Франциск відомий як понтифік, що намагався модернізувати церкву. Але після його смерті знову актуалізується питання про баланс між традицією та реформами.
"Католицька церква - це один мільярд людей, і всі можуть мати різні погляди щодо різних ситуацій. Хтось має більш ліберальні погляди, а хтось - консервативні", - каже Самсонов.
За його словами, Кардинали голосуватимуть згідно зі своїм уявленням про майбутнє церкви - чи вона має бути більш ліберальною, чи більш традиційною, зосередженою на молитві та євангельських цінностях.
Водночас священник наголошує: "Маємо обітницю Ісуса Христа, що “ніщо не може подолати церкву”. Незалежно від того, хто буде Папою, церква буде існувати і проголошувати Євангеліє. Церквою керує сам Христос".
"Я думаю, що ми, як Україна, втратили людину, яка попри все, була нашим другом. Ми не завжди розуміли Папу, це факт. Але він любив Україну і переживав за неї", - наголошує Самсонов.
За словами священника, Папа Франциск допомагав Україні як офіційно, так і неофіційно: гуманітарна підтримка, сприяння в обмінах полоненими, зустрічі з українцями.
"Я думаю, зараз якісь речі, які були закриті, будуть виходити назовні", - додає він.
Священник згадав і останнє звернення Папи перед смертю: "Молимося за мученицьку Україну і молимося за справедливий мир для України".
"Кожне слово Папи має значення. Коли він говорить "справедливий", то це справедливий - не мир за рахунок когось, а справедливий мир", - підсумовує Самсонов.
Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року.
Детальніше про висловлювання Франциска щодо України читайте в матеріалі РБК-Україна.