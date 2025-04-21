Смерть Франциска: що це означає для Києва та хто з українців обиратиме нового Папу

Sede Vacante: коли Папа помер, а нового ще не обрано

"У самій церкві відбувається такий надзвичайний час, який називається Sede Vacante, тобто вакантний престол. Це коли немає Папи, немає видимого глави церкви", - пояснює Самсонов.

За його словами, похорон Папи має відбутися впродовж 4-6 днів, після чого розпочнеться підготовка до конклаву - зібрання кардиналів для вибору нового Папи.

"Після смерті Папи скликається конклав. Всі кардинали до 80 років беруть в ньому участь. З українців наразі є лише один кардинал - отець Микола Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії", - розповідає священник.

Під час конклаву кардинали фізично ізолюються: "Вони входять у Ватикан, закриваються буквально на ключ. Жодного спілкування зі світом. Інтернет, телефон - все відключено, щоб ніхто не мав впливу".

Консерватори чи реформатори: куди рухається церква

Папа Франциск відомий як понтифік, що намагався модернізувати церкву. Але після його смерті знову актуалізується питання про баланс між традицією та реформами.

"Католицька церква - це один мільярд людей, і всі можуть мати різні погляди щодо різних ситуацій. Хтось має більш ліберальні погляди, а хтось - консервативні", - каже Самсонов.

За його словами, Кардинали голосуватимуть згідно зі своїм уявленням про майбутнє церкви - чи вона має бути більш ліберальною, чи більш традиційною, зосередженою на молитві та євангельських цінностях.

Водночас священник наголошує: "Маємо обітницю Ісуса Христа, що “ніщо не може подолати церкву”. Незалежно від того, хто буде Папою, церква буде існувати і проголошувати Євангеліє. Церквою керує сам Христос".

"Ми втратили друга": що означає смерть Папи для України

"Я думаю, що ми, як Україна, втратили людину, яка попри все, була нашим другом. Ми не завжди розуміли Папу, це факт. Але він любив Україну і переживав за неї", - наголошує Самсонов.

За словами священника, Папа Франциск допомагав Україні як офіційно, так і неофіційно: гуманітарна підтримка, сприяння в обмінах полоненими, зустрічі з українцями.

"Я думаю, зараз якісь речі, які були закриті, будуть виходити назовні", - додає він.

Священник згадав і останнє звернення Папи перед смертю: "Молимося за мученицьку Україну і молимося за справедливий мир для України".

"Кожне слово Папи має значення. Коли він говорить "справедливий", то це справедливий - не мир за рахунок когось, а справедливий мир", - підсумовує Самсонов.