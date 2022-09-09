Смерть Елизаветы II, освобождение Балаклеи и пятый "Рамштайн": новости за 8 сентября

Война России против Украины: последние новости

Умерла королева Британии Елизавета II

Королева Елизавета II умерла сегодня в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.

Елизавета стала старейшим монархом не только в истории Британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

До этого королева Британии попала под медицинское наблюдение. Врачи были обеспокоены ее состоянием.

Украинские военные деоккупировали Балаклею

Бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск.

Глава украинского государства обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

Пятый "Рамштайн". Итоги встречи и заявления союзников Украины

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча контактной группы по обороне Украины. Более 50 стран обсуждали военную помощь, в том числе на долгосрочную перспективу.

Детали нового военного пакета помощи от США

Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы, БМП и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Украину в связи с объявлением США о выделении Киеву и его соседям еще 2,6 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

"Не приезжайте, вам здесь не рады": Эстония и еще три страны закроют въезд россиянам

Эстония закрывает въезд россиянам в страну с 19 сентября. К запрету также присоединятся Латвия, Литва и Польша. Если россияне уже имеют туристические шенгенские визы, они не смогут попасть в эти страны, а запрет также будет распространяться и на такие визы, которые выданы другими странами.

Россия ударила ракетами по Кривому Рогу

В четверг, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удара по Кривому Рогу. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля".

Ким анонсировал хорошие новости на юге и новые системы ПВО

В пятницу, 9 сентября, могут быть обнародованы хорошие новости о ситуации на юге Украины. Также ожидаются новые системы ПВО.

"Очень ждем также хороших новостей на юге! Плюс дополнительная ПВО. Думаю, завтра", - написал Ким.

Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата

Сейм Латвии поддержал законопроект, которым предлагается вывести Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) из-под власти Московского патриархата.

Документ устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. До 31 октября ЛПЦ должна будет изменить устав в соответствии с новыми требованиями закона.

Прогноз погоды на сегодня

В пятницу в Украине часть областей Украины накроют осенние дожди. На остальной территории будет переменная облачность.

По данным синоптиков, ночью на крайнем западе ожидаются дожди. Днем непогода накроет всю Правобережную Украину. В центре прогнозируются умеренные, а в западных областях значительные дожди.

На остальной территории нашей страны будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +3 +8 градусов в восточных и северных регионах и до +14 градусов - в других областях. Днем температура воздуха будет в среднем +14 +19 градусов. На юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается до +20 +25 градусов.

В Киеве завтра будет сухая погода. Температура ночью прогнозируется в районе +6 градусов, а днем +17.