Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога и вакцинальный бум в "красной" зоне: новости за 18 октября

В некоторых городах "красной" зоны образовались очереди к центрам вакцинации, брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым, МВФ заявил об успешном завершении миссии в Украине. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 18 октября - в материале РБК-Украина.

Вакцинальный бум, транспортный коллапс и игнорирование ограничений: ситуация в областях "красной" зоны

С сегодняшнего дня в "красной" зоне карантина 5 областей. В некоторых городах образовались очереди к центрам вакцинации и транспортный коллапс.

Так, минувшие выходные стали рекордными по количеству прививок от коронавируса в Одессе и области. А в некоторых центрах вакцинации в Днепре желающих вакцинироваться настолько много, что создаются огромные очереди. "Красная" зона в Херсоне привела к транспортному коллапсу. Тем временем в общественном транспорте Запорожья полностью игнорируют карантинные ограничения. Подробнее о ситуации в областях "красной" зоны - в материале РБК-Украина.

Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым

Тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Андрея Павлова нашли в собственной квартире. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Сообщается, что накануне мужчина жаловался на самочувствие.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. По словам знакомого погибшего, Павлов звонил ему утром с просьбой привезти ему воды из-за того, что чувствовал себя плохо со вчерашнего дня. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв. Работают эксперты и следственно-оперативная группа.

Кремль о возможности вступления Украины в НАТО: будем вынуждены принять активные меры

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

МВФ заявил об успешном завершении миссии в Украине. Может выделить 700 млн долларов кредита

Миссия Международного валютного фонда успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванный COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций", - заявила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.

Температура продолжает снижаться: синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди

Погода в Украине сегодня, 19 октября, будет прохладной. При этом на востоке и части юга ожидаются осадки в виде дождя. На остальной территории будет сухо.

Напомним, синоптики рассказали, кому не повезет с погодой в ближайшие дни. Также ранее синоптики назвали точную дату потепления в Украине.