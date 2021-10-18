Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: полиция устанавливает обстоятельства

"18 октября в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", - пишет пресс-служба.

По словам знакомого погибшего, Павлов звонил ему утром с просьбой привезти ему воды из-за того, что чувствовал себя плохо со вчерашнего дня.

"Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв", - отмечает пресс-служба.

Сейчас на месте событий работают эксперты и следственно-оперативная группа. Тело Андрея Павлова направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.