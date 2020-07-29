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Смерть бойца "Азова": подозреваемого взяли под стражу

Запорожье, Среда 29 июля 2020 14:59
Смерть бойца "Азова": подозреваемого взяли под стражу
Фото: Олег Черевко (azov.org.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога на 60 дней

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в нападении на бойца "Азова" Олега Черевко, после чего тот скончался в больнице. Подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога на 60 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение было принято коллегией судей сегодня, 29 июля, удовлетворив, таким образом, апелляцию прокуроров.

"Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога", - сообщили в суде.

Напомним, вечером 21 июля в Запорожье избили бойца батальона "Азов" Олега Черевко, он попал в больницу в состоянии комы.

Спустя несколько дней Черевко скончался в больнице от полученных травм.

Как писало РБК-Украина, изначально нападавшего на бойца "Азова" отпустили под залог в 40 тысяч гривен, такое решение было принято еще до того, как Черевко скончался в больнице.

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