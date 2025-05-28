Смерть за бажанням? Чому у Франції можуть почати допомагати людям помирати

Що пропонує змінити законопроект і для кого

Станом на сьогодні у Франції дозволена лише так звана пасивна евтаназія - відмова від штучної підтримки життя або глибока седація перед смертю.

Тим часом підтриманий Національною асамблеєю законопроект пропонує легалізувати так звану асистовану смерть або евтаназію (дозволити тяжко хворим людям отримувати допомогу для того, щоб померти).

Важливо, що до пацієнтів, які хочуть здійснити асистовану смерть (суїцид), є низка вимог:

вони мають бути повнолітніми (старшими за 18 років);

вони мають бути громадянами Франції (або мати дозвіл на проживання у цій країні);

у них має бути офіційно діагностоване "серйозне, невиліковне, небезпечне захворювання, що прогресує" або "смертельне захворювання" (при цьому воно має викликати "постійні, нестерпні фізичні чи психологічні страждання", з якими не можна впоратися за допомогою лікування);

вони повинні самі звернутись до спеціаліста з проханням допомогти їм померти (тобто вони мають бути спроможним свідомо висловлювати думки та схвалювати рішення).

Згідно з документом, вирішувати, чи має право пацієнт отримати доступ до "смертельної речовини" (якщо він висловив таке бажання), зможуть медики.

Попри те, що остаточне рішення щодо евтаназії буде за лікарем пацієнта, перед його схваленням він повинен порадитись з іншим лікарем (який спеціалізується на патології пацієнта) та ще з одним медиком (який доглядав за пацієнтом).

Законопроект уточнює, що ввести ліки для припинення життя (здійснити евтаназію) пацієнт зможе:

або самостійно;

або за допомогою медперсоналу.

Французький уряд охарактеризував цей закон як "етичну відповідь на необхідність підтримки хворих і тих, хто страждає".

Коли у Франції можуть дозволити асистовану смерть

У першому читанні за так званий законопроект про "кінець життя" (який викликав хвилю активних обговорень серед політиків і звичайних громадян), проголосували 305 депутатів нижньої палати парламенту Франції.

Проти виступили 199 представників Національної асамблеї. Вони вважають, що схвалення такого закону наражатиме на небезпеку вразливі групи людей (особливо молодь та людей з психічними розладами).

Варто зазначити, що серед тих, хто підтримав скандальний законопроект, - більшість депутатів-центристів та їхніх союзників, а також лівих. Тим часом більшість правих та вкрай правих депутатів - проголосували проти.

Далі законопроект має бути переданий до Сенату (верхньої палати парламенту), де його можуть спробувати змінити (вилучити ті чи інші положення).

Після цього він має повернутись назад до нижньої палати - для другого читання.

З огляду на це експерти припускають, що до кінця року законодавчу ініціативу навряд чи буде схвалено.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон (який обіцяв впровадити цей закон під час своєї передвиборчої кампанії) припустив: якщо обговорення в обох палатах парламенту не призведуть до угоди між ними, це питання може бути винесене на референдум.