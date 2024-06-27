Смерть аташе США у Києві: у Держдепі назвали попередні дані щодо причини трагедії

Представник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив інформацію про смерть у Києві аташе американського посольства в Україні. За попередніми даними, дипломат, чиє тіло нещодавно було виявлено у готелі Hilton, помер природною смертю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера у Вашингтоні.
В ході виступу перед представниками ЗМІ він заявив, що американська сторона може "підтвердити смерть держслужбовця США, який був підпорядкований керівнику місії в посольстві в Києві".
Він також висловився щодо причини, яка могла призвести до смерті атташе посольства.
"Є розуміння, що він помер природною смертю", - заявив Міллер.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна з власних джерел дізналося, що у Києві в готелі Hilton в одному з номерів було знайдено тіло аташе посольства США в Україні. Зазначалося, що це сталося 25 червня.
Американський чиновник приїхав до України 15 червня, також повідомлялось, що у нього нібито був підвищений рівень холестерину.
Інформацію про смерть аташе РБК-Україна підтвердили у посольстві США у Києві. Разом з тим там відмовились коментувати смерть їх співробітника, аргументуючи це питанням конфіденційності.
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