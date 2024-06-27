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Смерть аташе США у Києві: у Держдепі назвали попередні дані щодо причини трагедії

Четвер 27 червня 2024 01:13
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Смерть аташе США у Києві: у Держдепі назвали попередні дані щодо причини трагедії Фото: Метью Міллер, речник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив інформацію про смерть у Києві аташе американського посольства в Україні. За попередніми даними, дипломат, чиє тіло нещодавно було виявлено у готелі Hilton, помер природною смертю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера у Вашингтоні.

В ході виступу перед представниками ЗМІ він заявив, що американська сторона може "підтвердити смерть держслужбовця США, який був підпорядкований керівнику місії в посольстві в Києві".

Він також висловився щодо причини, яка могла призвести до смерті атташе посольства.

"Є розуміння, що він помер природною смертю", - заявив Міллер.

Що передувало

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з власних джерел дізналося, що у Києві в готелі Hilton в одному з номерів було знайдено тіло аташе посольства США в Україні. Зазначалося, що це сталося 25 червня.

Американський чиновник приїхав до України 15 червня, також повідомлялось, що у нього нібито був підвищений рівень холестерину.

Інформацію про смерть аташе РБК-Україна підтвердили у посольстві США у Києві. Разом з тим там відмовились коментувати смерть їх співробітника, аргументуючи це питанням конфіденційності.

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