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Смело берите с запасом! Диетологи назвали топ долговечных продуктов

Воскресенье 23 августа 2020 11:30
Смело берите с запасом! Диетологи назвали топ долговечных продуктов
Назван топ долговечных продуктов (pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Эти продукты могут храниться очень долго

Карантин, который связан с коронавирусом, заставил многих людей запастись продуктами питания. Но не стоит забывать о сроках годности. Для наглядности был составлен перечень продуктов, которые могут храниться дольше остальных, передает издание Cosmopolitan.

Настоящий мед, не содержит в себе каких-либо добавок, может храниться невероятно долго, поэтому и возглавляет данный список. Употреблять его можно даже по истечению нескольких лет после изготовления, несмотря на то, что он к тому времени, вероятнее всего, засахарится, что подтвердит лишь то, что продукт настоящий.

Сахар может храниться до четырех лет, однако для данного продукта очень важно соблюдать правильные условия хранения, иначе вкус и цвет могут быть утеряны.

Консервы могут храниться по-разному. Консервы, фасоль, кукуруза и прочие овощные и фруктовые консервы могут быть пригодны к употреблению до четырех лет. Мясные и рыбные, напротив, храняться значительно меньше.

Макаронные изделия из пшеничной муки могут быть пригодны около трех лет. Условия, в которых они находятся, также важно учитывать. Их советуют держать в сухом и темном помещении при температуре не более 30 градусов.

Чай. Срок годности данного напитка напрямую зависит от того, как сильно он измельчен. Крупнолистный черный чай обычно сохраняет свои свойства 36 месяцев. При этом хранить его можно только при комнатной температуре.

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