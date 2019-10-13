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Смело! Анита Луценко шокировала фанатов экстремально короткой прической

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.10.2019 - 20:13
Смело! Анита Луценко шокировала фанатов экстремально короткой прической
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Легендарный фитнес-тренер состригла все волосы

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко в Instagram неоднократно восхищала своих поклонников смелостью и решительностью. Те, кто смотрел телешоу с ее участием, прекрасно знают о ее эмоциональной стойкости и силе духа. Сейчас же знаменитость решила вновь об этом заявить своим фанатам, опубликовав снимок, на котором она изображена с экстремально короткой стрижкой.

Анита Луценко считает, что важно быть решительным, именно тогда задуманное будет реализовываться.

"Почему я сменила прическу? Как ни дико это звучит: ПОТОМУ, ЧТО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛА. Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уж красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтобы было все красиво ???! Жить жизнь - это быть счастливым и реализовываться, и исполнять задуманное, и пострадать, если надо, вынести новое... вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "а що люди скажуть?", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь (это ж вообще отклонение от нормы), а нужно бояться... то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как). Желаю всем жить в кайфе свою жизнь, а не только наблюдать за чужими", - написала тренер в своем микроблоге в Instagram.

Анита Луценко в Instagram шокировала фанатов внешним видом (скриншот: instagram.com/anitasporty)

Смело! Анита Луценко шокировала фанатов экстремально короткой прической

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Под публикацией фанаты восхитились шагом фитнесс-тренера:

  • Да не дико это звучит, меня больше пугают люди, которые никогда не меняются, особенно внутри. А волосы, это такая себе потеря, надо - вырастите себе новые.
  • А как же каре?
  • Знаете, вы с новой прической выглядите как очень очаровательная рокерша
  • Оч красиво)
  • Класс!!
  • Пушка.
  • Анита! Спасибо за смелость! Очень мотивирует!

Анита Луценко в Instagram шокировала фанатов внешним видом (скриншоты: instagram.com/anitasporty)

Напомним, что ранее Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото).

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