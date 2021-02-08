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В Смеле произошла массовая драка на вокзале

Новина українською → Смела, Понедельник 08 февраля 2021 15:50
В Смеле произошла массовая драка на вокзале Фото: погром в общежитии (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Смеле (Черкасская область) вечером 6 февраля две компании устроили массовую драку на железнодорожном вокзале. Затем участники одной из компаний устроили погром в общежитии, где жили их оппоненты.

Об этом сообщила полиция Черкасской области на странице в Facebook.

Как выяснили правоохранители, вечером 6 февраля на вокзале подрались местные, всего их было около 20. Причиной драки стало то, что одна из компаний очень громко слушала музыку в автомобиле. Драка прекратилась, когда одна из компаний сбежала с места происшествия, а другая отправилась их искать в общежитие, где они проживали.

"Приехали по адресу проживания и там устроили погром, потому что участников потасовки дома не было", - добавили в полиции.

Один из жителей Смелы рассказал в Facebook о погроме в общежитии. По его словам, в общежитие ворвались 10 человек, устроили погром и разбили нос мужчине.

Правоохранители уже установили всех участников драки, с ними планируют провести профилактические мероприятия. Полиция возбудила два уголовных дела по фактам хулиганства и нарушения неприкосновенности жилья.

"В ходе следствия будут установлены причины конфликта, мотивы участников и дана оценка действиям каждого из них", - отметили в полиции.

Напомним, в одном из сел Львовской области недавно драка переросла в стрельбу. Мужчина решил разнять драку с помощью выстрела из ружья в участников конфликта.

Также РБК-Украина писало, что в Измаиле произошла стрельба на детской площадке. По информации полиции, подросток стрелял из травматического пистолета в двух сверстников.

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