UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Смарт-часы за вакцинацию. В Болгарии запустили лотерею для COVID-привитых 

Автор: Мария Кучерявец

В Болгарии запустили лотерею для поощрения граждан к вакцинации от коронавируса. Так, до 31 октября жители смогут выиграть смарт-часы за сделанную прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Remonews.

В частности, гражданам будут рассылать СМС с призывами "прививаться от COVID-19, поскольку это спасает жизни".

После чего, все, кто вакцинируются до конца октября, автоматически будут участвовать в розыгрыше 102 смарт-часов.

Отмечено, что победителей лотереи будет выбирать жеребьевкой Министерство здравоохранения.

Все условия лотереи, регистрационная форма и дополнительная информация доступны на сайте ведомства.

Известно, что в Болгарии сейчас самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.

В общем количестве в стране сделано 2 530 744 прививки, а 1 324 137 человек вакцинированы полностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияВакцина от коронавируса