Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодні

Легкий рис з овочами та куркою стане не лише улюбленою стравою, а й надійним союзником у боротьбі за струнку фігуру. Він простий у приготуванні, поживний і багатий на білки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля
При схудненні ця страва - ідеальна для вечері чи обіду.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Загальний час приготування страви - 20 хв, вага всієї порції - 1400 г.
У 100 г страви:
Спосіб приготування
Спочатку на олії обсмажте цибулю і моркву 5 хв. Додайте дрібно нарізане філе, сіль, перець, сушений часник. Перемішуючи смажте 7 хв.
Далі додайте перець і перемішуючи смажте ще 5-6 хв. Всипте відварений рис, кукурудзу, зелену цибулю, трішки соєвого соусу.
В кінці все ретельно перемішайте і страва готова.
