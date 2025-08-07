Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодні
Легкий рис з овочами та куркою стане не лише улюбленою стравою, а й надійним союзником у боротьбі за струнку фігуру. Він простий у приготуванні, поживний і багатий на білки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля
Рис з овочами та куркою: легкий рецепт
При схудненні ця страва - ідеальна для вечері чи обіду.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- куряче філе чи індички - 300 г
- варений рис - 500 г
- кукурудза - 150 г
- цибуля - 120 г
- болгарський перець - 120 г
- морква - 120 г
- зелена цибуля - 50 г
- соєвий соус - 30 г
- сіль, перець та сушений часник
- олія для смаження - 15 г
Загальний час приготування страви - 20 хв, вага всієї порції - 1400 г.
У 100 г страви:
- калорій - 91
- білків - 6,7
- жирів - 1,6
- вуглеводів - 12,4
Спосіб приготування
Спочатку на олії обсмажте цибулю і моркву 5 хв. Додайте дрібно нарізане філе, сіль, перець, сушений часник. Перемішуючи смажте 7 хв.
Приготування рису з овочами (фото: кадр з відео)
Далі додайте перець і перемішуючи смажте ще 5-6 хв. Всипте відварений рис, кукурудзу, зелену цибулю, трішки соєвого соусу.
Приготування рису з овочами (фото: кадр з відео)
В кінці все ретельно перемішайте і страва готова.
Рис з овочами та куркою (фото: кадр з відео)
