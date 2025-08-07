ua en ru
Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодні

Четвер 07 серпня 2025 16:01
Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодні Рецепт смачного рису з овочами та куркою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Легкий рис з овочами та куркою стане не лише улюбленою стравою, а й надійним союзником у боротьбі за струнку фігуру. Він простий у приготуванні, поживний і багатий на білки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля

Рис з овочами та куркою: легкий рецепт

При схудненні ця страва - ідеальна для вечері чи обіду.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • куряче філе чи індички - 300 г
  • варений рис - 500 г
  • кукурудза - 150 г
  • цибуля - 120 г
  • болгарський перець - 120 г
  • морква - 120 г
  • зелена цибуля - 50 г
  • соєвий соус - 30 г
  • сіль, перець та сушений часник
  • олія для смаження - 15 г

Загальний час приготування страви - 20 хв, вага всієї порції - 1400 г.

У 100 г страви:

  • калорій - 91
  • білків - 6,7
  • жирів - 1,6
  • вуглеводів - 12,4

Спосіб приготування

Спочатку на олії обсмажте цибулю і моркву 5 хв. Додайте дрібно нарізане філе, сіль, перець, сушений часник. Перемішуючи смажте 7 хв.

Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодніПриготування рису з овочами (фото: кадр з відео)

Далі додайте перець і перемішуючи смажте ще 5-6 хв. Всипте відварений рис, кукурудзу, зелену цибулю, трішки соєвого соусу.

Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодніПриготування рису з овочами (фото: кадр з відео)

В кінці все ретельно перемішайте і страва готова.

Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодніРис з овочами та куркою (фото: кадр з відео)

