Смачний рис з овочами та куркою, який допоможе схуднути: приготуйте вже сьогодні

Легкий рис з овочами та куркою стане не лише улюбленою стравою, а й надійним союзником у боротьбі за струнку фігуру. Він простий у приготуванні, поживний і багатий на білки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Алекса Міля

Рис з овочами та куркою: легкий рецепт

При схудненні ця страва - ідеальна для вечері чи обіду.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

куряче філе чи індички - 300 г

варений рис - 500 г

кукурудза - 150 г

цибуля - 120 г

болгарський перець - 120 г

морква - 120 г

зелена цибуля - 50 г

соєвий соус - 30 г

сіль, перець та сушений часник

олія для смаження - 15 г

Загальний час приготування страви - 20 хв, вага всієї порції - 1400 г.

У 100 г страви:

калорій - 91

білків - 6,7

жирів - 1,6

вуглеводів - 12,4

Спосіб приготування

Спочатку на олії обсмажте цибулю і моркву 5 хв. Додайте дрібно нарізане філе, сіль, перець, сушений часник. Перемішуючи смажте 7 хв.

Приготування рису з овочами (фото: кадр з відео)

Далі додайте перець і перемішуючи смажте ще 5-6 хв. Всипте відварений рис, кукурудзу, зелену цибулю, трішки соєвого соусу.

Приготування рису з овочами (фото: кадр з відео)

В кінці все ретельно перемішайте і страва готова.

Рис з овочами та куркою (фото: кадр з відео)