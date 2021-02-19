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В "Слуге народа" рассмотрят отставку Степанова в случае провала вакцинации, - Верещук

Автор: Артур Родивилов

Во фракции "Слуга народа" считают, что глава Минздрава несет личную ответственность за начало вакцинации. В случае ее провала обещают инициировать отставку министра.

Об этом член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала в эфире "Украина 24".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca, которая закупается за государственный счет через компанию Crown Agents, ожидается на этой неделе, вакцина Pfizer в рамках инициативы COVAX - до конца февраля.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов дальше не сможет, находясь в должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу: к концу месяца начать вакцинацию", - подчеркнула депутат.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем.

Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины
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