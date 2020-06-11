В "Слуге народа" объяснили, зачем Герус выталкивает из рынка "зеленых" инвесторов

Переписка народных депутатов Андрея Геруса и Андрея Жупанина с нелестными высказываниями в отношении инвесторов в зеленую электроэнергию может быть частью целенаправленной кампании комитета по энергетике по выталкиванию из рынка "зеленых" инвесторов.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер, передает РБК-Украина.

"[Не только переписка], но в принципе вся позиция и политика комитета по энергетике за последние 9 месяцев однозначно показывает, что инвесторам в "зеленую" генерацию в Украине не рады. Все это выглядит попыткой довести ситуацию до непоправимого кризиса, поскольку, параллельно с этим, инвесторам в "зеленую" генерацию сейчас не платят вообще уже на протяжении 4 месяцев. И общая сумма долга перед "зелеными" составляет порядка 14 млрд грн. Их просто выталкивают из рынка, и я уже молчу про любое дальнейшее развитие отрасли", - заявила Буймистер.

Нардеп считает, что глава комитета Андрей Герус может работать в интересах "фиктивных трейдеров", за которыми стоит "Центрэнерго". Напомним, согласно журналистским расследованиям "Центрэнерго" последние месяцы может контролировать олигарх Игорь Коломойский.

"На этом зарабатывается в день больше 1 млн долларов, системе же это генерирует убытков 3,5 млрд грн в месяц. Только за май там порядка 3,5 млрд грн накопилось дополнительных долгов. Ситуация эта выгодна цепочке фиктивных трейдеров, в конце которых все равно стоит тот же конечный потребитель. Этот конечный потребитель "Центрэнерго". Они все известны", - добавила Буймистер.

По ее мнению, ситуация является критической, а на принятие решения остается меньше месяца.

"Критичность ситуации заключается в том, что вся наша энергосистема держится на том, у кого первого сдадут нервы. Первый кредитор, перед которым есть просроченные обязательства, который заявится в суд, запустит цепную реакцию и по принципу домино просто развалится, обанкротится вся украинская энергетическая система. На сегодня объем долгов перед зеленой генерацией составляет почти 14 млрд грн. Если мы уйдем на каникулы на два месяца, не приняв необходимых законодательных изменений, то по большому счету можно не возвращаться в парламент. К этому моменту уже все непоправимые события произойдут", - резюмировала нардеп.

Напомним, ранее инвесторы в "зеленую" энергетику попросили президента Владимира Зеленского о встрече, чтобы достигнуть компромиссного соглашения о пересмотре "зеленых" тарифов и гарантировать выполнение достигнутых с правительством договоренностей.