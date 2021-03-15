"Слуга народа" о вакцине Covishield: еще рано от нее отказываться

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отказываться от вакцины Covishield (AstraZeneca) еще рано, поскольку в Украине пока не достаточное количество людей вакцинировали от коронавируса. В других странах отказываются от вакцины AstraZeneca потому, что они получили свои результаты вакцинирования.
Об этом Корниенко заявил на брифинге.
"Те страны, которые начали отказываться (от вакцины AstraZeneca - ред.), у них точно шире процесс прошел, чтобы получить какие-то результаты у себя внутри... Если у нас пока нет достаточного количества случаев вакцинации, то отказываться, мне кажется, рано. Давайте немного повакцинируемся", - заявил он.
По его словам, в первую очередь привить от коронавируса необходимо те группы, которые имеют широкий контакт с населением. В частности, медицинских работников, соцработников и полицейских.
"А тогда будем делать далеко идущие выводы. Я думаю, что вопрос вакцинации важен, учитывая, что у нас начинается пока постепенное увеличение случаев коронавируса. Есть риск войти в третью волну, единственный шанс не войти (в нее - ред.) - это вакцинации ... Если бы вошли в третью волну, тогда начнется локдаун и все остальное", - добавил Корниенко.
Напомним, ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca серии ABV5300 из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов. Партия данной серии была доставлена в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.
Отметим, что разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.
Кроме того, в Германии подтвердили семь случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca.
А в Норвегии троих медицинских работников госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca. В воскресенье один из них умер.