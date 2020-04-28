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"Слуга народа" предлагает ослабить карантин в регионах с низким количеством заболеваний

Новости » Политика     28.04.2020 - 14:31
"Слуга народа" предлагает ослабить карантин в регионах с низким количеством заболеваний
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Струневича, количество инфицированных в различных областях существенно отличается

Народные депутаты из фракции “Слуга народа” обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин в тех регионах, где распространение коронавирусной болезни происходит относительно медленно. Об этом заявил заместитель председателя фракции Вадим Струневич на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Эпидемия коронавируса повлечет за собой экономический и трудовой кризис не только в Украине, но и в мире. Поэтому уже сейчас важно приложить максимальные усилия и начать действовать, чтобы снизить влияние пандемии на жизнь людей", - отметил политик

Он также подчеркнул, что количество инфицированных в различных областях существенно отличается. Так например, в Киеве больных по состоянию на 28 апреля - 1298 человек, а в Херсонской области лишь 88 случаев.

"Я также подписал этот документ, и считаю, что поскольку большинство населения осталось без средств на существование и без фактического места работы - это будет правильный шаг для начала", - подытожил Струневич.

Нардеп также отметил, что инициатором обращения к премьер-министру выступил его коллега по фракции "Слуга народа" Павел Павлиш. Предложение поддержали и поставили электронную подпись под документом почти 60 нардепов.

Напомним, ранее Вадим Струневич сообщил, что партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования, а сэкономленные средства планируют передать на поддержку медиков, которые борются с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

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