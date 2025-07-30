У Словенії в ДТП загинули четверо українок: мікроавтобус на швидкості врізався у вантажівку

У Словенії 30 липня сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса з українцями. Унаслідок ДТП загинули п’ятеро іноземців, серед них - попередньо четверо громадянок України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.si .

Так, у середу, 30 липня, на автомагістралі поблизу населеного пункту Словенські Кониці в Словенії сталася смертельна ДТП, яка забрала життя п’ятьох іноземців. Попередньо четверо загиблих є громадянками України.

Аварія сталася вранці на трасі A1, приблизно за 100 кілометрів на північ від столиці країни - Любляни.

За інформацією поліції, мікроавтобус з українською реєстрацією, яким керував громадянин України, перевозив сімох пасажирів. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням через перевищення швидкості та в’їхав у причіп вантажівки, яка рухалась попереду. Керував вантажівкою громадянин Росії.

Унаслідок сильного зіткнення п’ятеро людей, які перебували в мікроавтобусі, загинули на місці. Ще троє осіб, серед яких і водій, отримали поранення та були госпіталізовані. Особисті дані загиблих наразі уточнюються.

На місці трагедії працювали рятувальники, поліція та представники українського консульства. Словенські правоохоронці відкрили розслідування, щоб встановити усі обставини аварії.

Посольство України в Словенії тримає ситуацію на контролі та взаємодіє з місцевими службами для з’ясування деталей і надання допомоги постраждалим та родинам загиблих.