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Словения ужесточает карантин на фоне увеличения случаев COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Словении приняли решение ужесточить карантин в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом. Более строгие ограничительные меры вступят в силу с 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство STA.

Как отмечает издание, с 8 ноября будут закрыты ночные клубы, запрещено проведение собраний, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени (23:00 по Киеву).

Для посещения практически любых общественных мест страны лицам старше 12 лет необходимо иметь документ о полной вакцинации от коронавируса, отрицательный результат теста на инфекцию либо справку о выздоровлении от COVID, срок которой не превышает 6 месяцев.

Кроме того, в магазины на каждые 10 квадратным метров торговой площади можно пускать одного посетителя. При проведении культурных и спортивных мероприятий рассадка зрителей и болельщиков должна производиться в "шахматном" порядке, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Помимо этого, запрещается использование тканевых масок, разрешены только медицинские и респираторы класса защиты FFP2.

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