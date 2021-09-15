В Словении в магазины, бары и на мероприятия будут пускать по COVID-паспорту

Все работники и даже самозанятые должны будут пройти вакцинацию, иметь доказательства выздоровления не более чем 180-дневной давности или сдавать тесты не реже одного раза в неделю.

Для работников расходы на тестирование будут покрываться работодателями, которым разрешено применять санкции к тем, кто не выполняет требования.

Люди также должны будут предъявлять COVID-паспорт практически для получения всех услуг, в том числе в магазинах, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.

При этом граждан, у которых нет COVID-пропуска, будут пускать только продуктовые магазины и аптеки, которые не расположены в торговых центрах.