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В Словении в магазины, бары и на мероприятия будут пускать по COVID-паспорту

Автор: Валерия Полищук

Со среды, 15 сентября, в Словении во все учреждения сферы услуг и на рабочие места будут пускать по COVID-паспорту. Это является масштабным ужесточением ограничений, призванным остановить четвертую волну пандемии в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Все работники и даже самозанятые должны будут пройти вакцинацию, иметь доказательства выздоровления не более чем 180-дневной давности или сдавать тесты не реже одного раза в неделю.

Для работников расходы на тестирование будут покрываться работодателями, которым разрешено применять санкции к тем, кто не выполняет требования.

Люди также должны будут предъявлять COVID-паспорт практически для получения всех услуг, в том числе в магазинах, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.

При этом граждан, у которых нет COVID-пропуска, будут пускать только продуктовые магазины и аптеки, которые не расположены в торговых центрах.

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