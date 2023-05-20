Словацький суд вдруге виправдав бізнесмена, звинувачуваного в організації вбивства журналіста

Спеціалізований кримінальний суд у словацькому місті Пезіноку вдруге виправдав бізнесмена, якого звинувачують в організації вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої в 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Згідно до заяви суду, "не було доведено" причетність Маріана Коцнера до організації вбивства. Водночас, його соратницю Алену Зсузову було визнано у вбивствах та засуджено до 25 років ув'язнення. Міжнародний інститут преси назвав виправдувальний вирок "шокуючим". Зазначається, що справу поки не закрито, адже прокуратура і підсудні можуть подати апеляцію. Зазначимо, що прокуратура вимагала для бізнесмена довічного строку ув'язнення.