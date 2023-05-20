Словацький суд вдруге виправдав бізнесмена, звинувачуваного в організації вбивства журналіста
Спеціалізований кримінальний суд у словацькому місті Пезіноку вдруге виправдав бізнесмена, якого звинувачують в організації вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої в 2018 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Згідно до заяви суду, "не було доведено" причетність Маріана Коцнера до організації вбивства. Водночас, його соратницю Алену Зсузову було визнано у вбивствах та засуджено до 25 років ув'язнення.
Міжнародний інститут преси назвав виправдувальний вирок "шокуючим". Зазначається, що справу поки не закрито, адже прокуратура і підсудні можуть подати апеляцію. Зазначимо, що прокуратура вимагала для бізнесмена довічного строку ув'язнення.
Нагадаємо, що Куцяка та його наречену вбили в 2018 році. Він розслідував отримання мафією коштів Євросоюзу за вирощування екологічно чистих рослин. Також відомо, що мафія налагоджувала контакти зі словацькими політиками, щоб надалі впливати на розподіл європейських фондів.
Після вбивства Куцяка у відставку подали міністр культури Словаччини Марек Мадарич, міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк та ще ряд посадовців.
За версією слідства, мультимільйонер Маріан Кочнер віддав наказ убити Куцяка через його журналістську діяльність.
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