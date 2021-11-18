Словакия вводит ограничения для непривитых

Словакия вводит более строгие ограничения для людей, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса. В стране стремительно растет количество инфицированных и госпитализаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

За последние два дня в стране было зафиксировано рекордное количество заболеваний, которое превысило 8 тысяч во вторник.

Премьер-министр Эдуард Хегер назвал новые ограничения - изоляцией для непривитых.

Согласно новым правилам, в стране разрешено посещать рестораны, торговые центры, магазины с товарами не первой необходимости, спортивные и общественные мероприятия - исключительно вакцинированным гражданам или тем, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.