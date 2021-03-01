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Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину от COVID, - Aktuality

Новина українською → Братислава, Понедельник 01 марта 2021 18:53
Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину от COVID, - Aktuality Фото: вакцина "Спутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Словакия стала второй страной в Евросоюзе, которая закупила российскую вакцину от COVID. Первая партия вакцины "Спутник V" будет доставлена сегодня в Кошице.

Об этом со ссылкой на источник сообщает местное издание Aktuality.

Сообщается, что сегодня вечером партия "Спутника V" должна приземлиться в аэропорту Кошице, куда во второй половине дня также направились сотрудники Министерства здравоохранения.

Издание пишет, что данная информация подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи созвали пресс-конференцию в Кошице.

Предполагается, что вакцинация "Спутником V" может начаться в ближайшие дни до официального одобрения регулятором ЕС.

Также сообщается, что Минздрав Словакии пока официально не отвечает на вопросы о поставках. По данным местных СМИ, в Россию вылетел грузовой самолет Spartan, который должен доставить вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия может закупить российский "Спутник V" до решения ЕС.

До этого в Черногории началась вакцинация российским "Спутником V".

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