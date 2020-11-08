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Словакия проверила на COVID-19 1,3 млн граждан, больных - 0,63%

Автор: РБК-Украина

В Словакии в субботу в рамках второго тура массового тестирования населения на коронавирус проверили 1 297 571 человека. Заражение коронавирусом подтвердили у 8 172 участников тестирования, что составляет около 0,63%.

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Об этом сообщает Aktuality.

В воскресенье продолжается тестирование на коронавирус жителей. О результатах станет известно уже в понедельник, 9 ноября.

Повторное тестирование проводится не во всех регионах, а примерно на половине территории Словакии, в регионах с наибольшим количеством зараженных, выявленных в первом раунде. В основном тестирование проводится в северной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Чехией.

Напомним, массовое тестирование на коронавирус словацкого населения началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В Словакии проживает около 5,5 миллиона граждан.

Кроме того, за минувшие выходные в Словакии протестировали на коронавирус более 3,6 миллиона жителей. Инфицирование коронавирусом подтвердили у 1% населения страны.

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