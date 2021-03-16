UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Словакии требуют отставки премьер-министра из-за закупки российской вакцины

Автор: Артур Родивилов

Две из четырех партий правящей коалиции Словакии в понедельник потребовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину. Министр труда Милан Крайняк из движения "Мы семья" подал в отставку на фоне политического кризиса.

Об этом сообщает телеканал TA3.

Крайняк своей отставкой хочет продемонстрировать первоочередную заинтересованность движения "Мы семья" в коалиции. На это движение опирается премьер, который сам представляет партию "Обычные люди и независимые личности".

Председатель движения "Мы семья", спикер парламента Борис Коллар поддержал решение министра труда. Он считает происходящее в коалиции цирком, который мешает работать.

Отставки премьера требуют партии "Свобода и солидарность" и "За людей".

Глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции. Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СловакияВакцина
Читайте также
В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину от COVID-19
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды