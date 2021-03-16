В Словакии требуют отставки премьер-министра из-за закупки российской вакцины

Две из четырех партий правящей коалиции Словакии в понедельник потребовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину. Министр труда Милан Крайняк из движения "Мы семья" подал в отставку на фоне политического кризиса .

Об этом сообщает телеканал TA3 .

Крайняк своей отставкой хочет продемонстрировать первоочередную заинтересованность движения "Мы семья" в коалиции. На это движение опирается премьер, который сам представляет партию "Обычные люди и независимые личности".

Председатель движения "Мы семья", спикер парламента Борис Коллар поддержал решение министра труда. Он считает происходящее в коалиции цирком, который мешает работать.

Отставки премьера требуют партии "Свобода и солидарность" и "За людей".