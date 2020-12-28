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В Словакии разрешили чиновникам с COVID-19 работать в офисах

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Словакии разрешило чиновникам, которые заболели COVID-19 или контактировали с инфицированным, работать в офисах. Однако для этого им необходимо будет соблюдать повышенные меры эпидемиологической безопасности.

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Об этом сообщает телеканал TA 3.

Минздрав разрешил президенту, премьер-министру, министрам, депутатам парламента, главе Конституционного суда и генеральному прокурору страны продолжать работу в офисах после получения положительных результатов тестов на коронавирус или контактов с инфицированными.

При этом в ведомстве отметили, что официальным лицам разрешено приходить в офис, если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.

Напомним, 27 декабря в странах Европейского союза началась массовая вакцинация от коронавируса.

Кроме того, 18 декабря стало известно, что премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом.

Добавим, что в Словакии массовое тестирование на коронавирус началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В стране проживает около 5,5 миллиона граждан.

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