В Словакии противники вакцинации штурмовали парламент. Полиция применила газ

Полиция Словакии применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент. Сегодня в стране депутаты обсуждают вопрос об усилении карантинных ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Slovak Spectator .

В результате столкновений между протестующими и полицией, один из правоохранителей был ранен. Антиконфликтний отряд остановил нападавших применяя против них слезоточивый газ.

Сегодня, парламентарии страны провели внеочередное заседание во время которого обсудили вопрос о введении новых мер борьбы против пандемии коронавируса, что будут отдельными для вакцинированных и невакцинированных лиц. Протестующие, которые, со своей стороны, выступают против усиления карантина - пытались штурмовать здание, однако стражи порядка применили слезоточивый газ.

Спикер парламента Борис Коллар, со своей стороны, выступает против разделения людей, называя ситуацию вокруг вопроса "роковым провалом".