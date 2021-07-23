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В Словакии противники вакцинации штурмовали парламент. Полиция применила газ

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Словакия, Пятница 23 июля 2021 20:15
В Словакии противники вакцинации штурмовали парламент. Полиция применила газ Фото: полиция Словакии применила газ против противников вакцинации, которые штурмуют парламент (topky.sk)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Словакии применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент. Сегодня в стране депутаты обсуждают вопрос об усилении карантинных ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Slovak Spectator.

В результате столкновений между протестующими и полицией, один из правоохранителей был ранен. Антиконфликтний отряд остановил нападавших применяя против них слезоточивый газ.

Сегодня, парламентарии страны провели внеочередное заседание во время которого обсудили вопрос о введении новых мер борьбы против пандемии коронавируса, что будут отдельными для вакцинированных и невакцинированных лиц. Протестующие, которые, со своей стороны, выступают против усиления карантина - пытались штурмовать здание, однако стражи порядка применили слезоточивый газ.

Спикер парламента Борис Коллар, со своей стороны, выступает против разделения людей, называя ситуацию вокруг вопроса "роковым провалом".

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Словакия слезоточивый газ полиция протест
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