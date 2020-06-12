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В Словакии произошла резня в школе, есть жертвы

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 04:54
В Словакии произошла резня в школе, есть жертвы
Фото: нож (УНИАН)

Бывший ученик убил замдиректора школы и напал на детей в классе

В словацкой школе города Врутки произошла резня - бывший ученик явился в заведение с ножом. В результате нападения погиб заместитель директора школы.

Об этом сообщает словацкое издание SME.

Отмечается, что замдиректора оказался первым, кого встретил в школе напавший. 22-летний парень после этого вошел в ближайший класс и ранил учителя и двоих детей.

Вскоре на место инцидента прибыла полиция. Злоумышленник попытался сбежать, однако ему это не удалось - полиция смертельно ранила выпускника этой школы.

Во время операции по задержанию злоумышленника также были ранены полицейские. Медики их осмотрели и сообщили, что жизням правоохранителей ничего не угрожает.

Напомним, в ноябре 2019 года в американском штате Нью-Джерси произошла стрельба на школьном футбольном матче, в результате чего пострадали два человека.

В тот же период в американском штате Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе, семь человек были ранены, одна из пострадавших скончалась в больнице.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Словакияатаканападение с ножом
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