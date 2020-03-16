В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини заявил, что в стране будет объявлено чрезвычайное положение в связи с борьбой со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на Reuters.

В частности, в стране закрывают все магазины, кроме продовольственных, аптек, банков, автозаправочных станций и почтовых отделений с 6 часов утра в понедельник.

Пеллегрини сказал, что правительственный кризисный комитет соберется в понедельник для обсуждения дальнейших мер, в том числе шагов по смягчению воздействия кризиса на экономику.

"Мы должны сделать все, чтобы темпы распространения вируса не увеличивались", - сказал Пеллегрини.

Он добавил, что "весьма вероятно", что Volkswagen (VOWG_p.DE) остановит производство на своем автозаводе недалеко от Братиславы в понедельник или в ближайшие несколько дней из-за возможного случая коронавируса на заводе.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич объявил чрезвычайное положение по всей территории страны из-за вспышки коронавируса.

Напомним, ранее чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Казахстане, Румынии, Франции.