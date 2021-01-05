ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Словакии обнаружили новый штамм коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании. Его выделили в образцах, взятых у людей в районе Михайловцев, что на востоке Словакии.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Expats.cz.

"Новый штамм коронавируса, который распространяется с юга Англии, также подтвержден в Словакии", - сказал Крайчий.

По словам министра, новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей. Кроме того, он на 70% заразнее чем другие виды коронавируса.

Напомним, 3 января мутировавший тип коронавируса впервые обнаружили на Кипре. Позитивными оказались 12 проб.

Кроме этого, правительство Турции временно запретил въезд из Великобритании. В стране выявили 15 случаев заражения мутировавшим коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что штамм, который сейчас стремительно распространяется в Великобритании, был впервые обнаружен в сентябре.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Словакия