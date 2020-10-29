В Словакии можно будет передвигаться только с отрицательным тестом на COVID-19

Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что в стране до 8 ноября действуют ограничения на свободное передвижение в связи с пандемией коронавируса. Однако граждане с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 будут иметь относительную свободу передвижения.

Об этом сообщает Aktuality.

По его словам, люди, которые примут участие в общенациональном тестировании на выходных и получат отрицательный результат теста на коронавирус, с понедельника смогут жить относительно свободно.

"Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест", - сказал Матович.

Также глава правительства добавил, что для людей без сертификатов с отрицательным тестом будут исключения, такие как поездка на похороны, бракосочетания, крещения или уход за близким человеком. Они также имеют право покупать продукты или лекарства.

Напомним, в Словакии будут делать тесты на коронавирус всем жителям страны. Речь идет о всех, кто старше 10 лет.

Также ранее сообщалось, что в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 был введен комендантский час.