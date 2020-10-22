В Словакии могут ввести локдаун из-за коронавируса

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что сегодня правительство рассмотрит решение о введении повторного общего карантина в стране. Это делается для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает Noviny.

По словам Матовича, единственная возможность избежать такого сценария с эпидемией, как в соседней Чехии - ввести в стране локдаун, или организовать масштабное тестирование населения.

"Мы сейчас - словно поезд, у которого отказали тормоза. Но мы должны остановить этот поезд любой ценой... На этой неделе мы, возможно, выйдем на 3 тысячи случаев, а на следующей неделе - уже 4 тысячи", - сказал премьер.

Отмечается, что за минувшие сутки в Словакии зафиксировали 2 202 случая коронавируса, что является новым антирекордом.

Напомним, на прошлой неделе Матович объявил об масштабном бесплатном тестировании граждан на коронавирус.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Словакии медикам начнут помогать военные из-за вспышки коронавируса в стране.

Также РБК-Украина писало, что накануне правительство Чехии объявило о введении жестких карантинных ограничений, которые будут действовать в стране до 3 ноября.