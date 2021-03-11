UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Словакии глава Минздрава ушел в отставку из-за скандала с российской COVID-вакциной

Автор: Роман Тверденко

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку. Все из-за правительственного кризиса, связанного с поставками в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Cas.sk.

Министр согласовал свой уход с должности с партиями правительственной коалиции. Премьер-министр Игорь Матович заявил, что уход Крайчи будет спокойным, с постепенной передачей дел его преемнику. Глава правительства ожидает, что новый министр и Крайчи поработают вместе несколько недель.

Также Матович хочет, чтобы Крайчи ушел с должности уже после разрешения использования в стране российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Словакия столкнулась с политическим кризисом после закупки российской вакцины от COVID. И существовала угроза прекращения полномочий правительства и досрочных парламентских выборов. Но теперь ситуация разрешилась другим образом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Словакия
Читайте также
Меняем Словакию на Крым: в словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве
"Словакия - твой друг". Премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье
Прогноз погоды