В Словакии глава Минздрава ушел в отставку из-за скандала с российской COVID-вакциной

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку. Все из-за правительственного кризиса, связанного с поставками в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Министр согласовал свой уход с должности с партиями правительственной коалиции. Премьер-министр Игорь Матович заявил, что уход Крайчи будет спокойным, с постепенной передачей дел его преемнику. Глава правительства ожидает, что новый министр и Крайчи поработают вместе несколько недель.

Также Матович хочет, чтобы Крайчи ушел с должности уже после разрешения использования в стране российской вакцины от коронавируса.