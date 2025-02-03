У Словаччині побили до смерті українця. У МЗС відреагували
У столиці Словаччини Братиславі невідомі побили до смерті бездомного українця. Українське МЗС вимагає неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N та заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Вбивство українця у Словаччини
Як повідомляється, інцидент стався біля торгового центру Nivy у Братиславі.Там чоловіка спіймали на крадіжці в магазині одягу New Yorker. Запис із камери відеоспостереження показав, що його били в кімнаті за магазином.
З тяжкими травмами голови й тіла українця доправили в лікарню, де він помер 31 січня. Медики встановили, що чоловік міг отримати травми внаслідок нападу озброєних людей.
За інформацією ЗМІ, є підозра, що на чоловіка напали співробітники приватної служби безпеки та патруль поліції з Ружинова.
Наразі поліція Словаччини розглядає кілька версій смерті громадянина України.
Реакція МЗС України
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі.
"Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності", - зазначив міністр.
Нагадаємо, нещодавно у Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Йому загрожує депортація.
У МЗС України заявили, що дипломати тримають справу на особливому контролі. Крім того, посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ.
До цього, близько тижня тому, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Ба більше, кожен третій учасник протестів нібито українець.
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