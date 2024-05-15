У Словаччині невідомий стріляв у Фіцо після засідання уряду

За інформацією словацьких ЗМІ, стрілянина сталася після виїзного засідання уряду Словаччини у місті Гандлова.

"Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрілець був затриманий", - розповів aktuality.sk журналіст Даніель Вражда, який перебував на місці події.

Інцидент уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

З місця стрілянини евакуювали трьох міністрів.

Реакція президента Словаччини

Президент Словаччини Зузана Чапутова вже відреагувала на стрілянину у Фіцо. Вона засудила "жорстоку та безрозсудну" спробу замаху на главу уряду.

"Я в шоці. Я бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від атаки", - додала вона.

Стан Фіцо

Як написало словацьке видання Pravda, прем'єр Фіцо отримав поранення в живіт та груди. Його стан дуже важкий.

При цьому до стрілянини нападник крикнув йому: "Роберте, йди сюди".