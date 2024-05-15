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У Словаччині невідомий стріляв у Фіцо після засідання уряду

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Словаччині сталася стрілянина після засідання уряду. Поранення отримав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk, noviny, Dennik N і Pravda.sk.

За інформацією словацьких ЗМІ, стрілянина сталася після виїзного засідання уряду Словаччини у місті Гандлова.

"Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрілець був затриманий", - розповів aktuality.sk журналіст Даніель Вражда, який перебував на місці події.

 

Інцидент уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

З місця стрілянини евакуювали трьох міністрів.

Реакція президента Словаччини

Президент Словаччини Зузана Чапутова вже відреагувала на стрілянину у Фіцо. Вона засудила "жорстоку та безрозсудну" спробу замаху на главу уряду.

"Я в шоці. Я бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від атаки", - додала вона.

Стан Фіцо

Як написало словацьке видання Pravda, прем'єр Фіцо отримав поранення в живіт та груди. Його стан дуже важкий.

При цьому до стрілянини нападник крикнув йому: "Роберте, йди сюди".

Скандальний прем'єр Словаччини

Нагадаємо, Роберт Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини минулого року після парламентських виборів, на яких перемогла його партія.

Він відомий своєю скандальною позицією щодо допомоги Україні. Зокрема, Фіцо вирішив зупинити постачання словацької зброї українським захисникам.

Нещодавно Фіцо висміяв ініціативу громадян Словаччини щодо збору коштів на чеську ініціативу з артилерійських снарядів для України.

Зокрема, він зазначав, що йому "нема чого сказати" тим людям, які жертвують гроші на снаряди для України замість допомоги "хворим на рак у Словаччині".

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Роберт Фіцо