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Слов'янськ атакували дрони РФ: з'явилися перші кадри наслідків

Фото: РФ масовано атакувала Слов'янськ дронами (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 4 травня масовано вдарили дронами по Слов'янську Донецької області. Влучання були на територію будівельної бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Слов'янської МВА Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, росіяни випустили по Слов'янську шість безпілотників типу "Герань-2". Всі влучання були на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний.

"Пошкоджені приміщення та техніка. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.

 

Фото: РФ масовано атакувала Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)

ДСНС своєю чергою повідомила, що у Слов’янську внаслідок російської атаки сталася пожежа в господарчій споруді в одному з житлових районів міста. 

Також рятувальники повідомили про ворожий удар дронами по Білозерське Покровського району. Там виникла пожежа всередині складської споруди.

 

Фото: ДСНС уточнила наслідки атаки дронів на Донецьку область (t.me/dsns_telegram)

 

Атака дронів РФ 4 травня

Росія цієї ночі випустила по Україні 165 дронів з різних напрямків. Сили ППО знищили 69 дронів, ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Києві після опівночі працювала ППО через ворожі безпілотники. Наслідки атаки зафіксували у трьох районах столиці. На Оболоні був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі.

Станом на ранок у Києві відомо про 11 постраждалих, з них двоє - діти.

Також російські дрони атакували місто Черкаси, там виникли пожежі.

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Донецька областьДСНСВійна в УкраїніАтака дронів