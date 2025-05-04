Слов'янськ атакували дрони РФ: з'явилися перші кадри наслідків

Російська армія в ніч на 4 травня масовано вдарили дронами по Слов'янську Донецької області. Влучання були на територію будівельної бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Слов'янської МВА Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, росіяни випустили по Слов'янську шість безпілотників типу "Герань-2". Всі влучання були на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний.

"Пошкоджені приміщення та техніка. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.

Фото: РФ масовано атакувала Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)

ДСНС своєю чергою повідомила, що у Слов’янську внаслідок російської атаки сталася пожежа в господарчій споруді в одному з житлових районів міста.

Також рятувальники повідомили про ворожий удар дронами по Білозерське Покровського району. Там виникла пожежа всередині складської споруди.

Фото: ДСНС уточнила наслідки атаки дронів на Донецьку область (t.me/dsns_telegram)