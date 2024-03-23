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Слідчий комітет РФ заявив про 93 загиблих внаслідок теракту у Підмосков'ї

Фото: кількість жертв внаслідок теракту у Підмосков'ї зросла до 93 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Слідчий комітет Росії стверджує, що кількість жертв внаслідок теракту у ТЦ "Крокус Сіті" під Москвою зросла до 93 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне видання ТАСС.

За даними СК, серед загиблих є троє дітей.

Міністерство охорони здоров'я РФ у Московській області заявило, що внаслідок теракту постраждали понад 100 людей.

Варто додати, що росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракти у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. МЗС Таджикистану зазначає, що не отримувало від Москви офіційної інформації.

При цьому ФСБ Росії стверджує, що нібито терористи мали контакти в Україні і збиралися втекти за кордон.

 

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Спочатку повідомлялося про 40 загиблих і 100 постраждалих людей.

Низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

В ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

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