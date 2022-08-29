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Слетел с моста в реку: в Закарпатской области произошло ДТП, есть пострадавшие

Фото: в Закарпатской области произошло авто слетело с моста в реку (t.me/dsns)
Автор: Дмитрий Браславский

В Закарпатской области 29 августа на автодороге между селом Березово и селом Нижний Быстрый автомобиль слетел с моста в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС.

"Водитель Opel Corsa не справился с управлением и слетел в реку с десятиметровой высоты, с моста где сейчас продолжаются ремонтные работы. В результате этого водитель, его жена и дочь травмировались", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось помочь пострадавшим добраться до кареты скорой. Водитель и пассажиры сейчас находятся в районной больнице.

Напомним, что на Прикарпатье произошло ДТП с автобусом. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

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ДТПЗакарпатская область