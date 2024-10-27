Слемданк центрового "Мемфіса" спиною до кошика шокував "Орландо": момент дня в НБА

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Орландо". Джексон влаштував прохід під щит "Меджик" і віддав передачу на партнера, а той вміло зупинив м'яч і оформив видовищний данк.

Стараннями Хаффа та інших "Мемфіс" відсвяткував домашню перемогу (124:111). "Гріззліс" двічі перемогли в трьох стартових поєдинках сезону. Натомість "Орландо" зазнав першої поразки на тому ж відрізку.

Хафф сенсаційно став другим за результативністю в складі теннессійців. Він набрав 18 очок і зробив 2 підбирання. Більше в складі "Мемфіса" набрав лише його конкурент за позицією Санті Адальма (22 пункти, 7 підбирань, 5 передач).

Хто такий Джей Хафф

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Вірджинію Кавальєрс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.

Приєднався до "Вашингтона" в Літній лізі НБА, але згодом був відрахований. Восени уклав двосторонній контракт із "Лейкерс" і переважно виступав за фарм-клуб "Лос-Анджелеса" з Джі-Ліги – "Саут Бей". Пізніше не зміг закріпитися в тому ж "Вашингтоні" та "Денвері".

Влітку підписав контракт із "Мемфісом". Обоє батьків Хаффа грали в баскетбол у коледжах. Належить до громади християнської течії Кі Альфа та прагне стати священиком після завершення ігрової кар'єри.