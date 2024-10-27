ua en ru
Нд, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Слемданк центрового "Мемфіса" спиною до кошика шокував "Орландо": момент дня в НБА

Мемфіс, Неділя 27 жовтня 2024 10:29
UA EN RU
Слемданк центрового "Мемфіса" спиною до кошика шокував "Орландо": момент дня в НБА Фото: Маркус Смарт і Джей Хафф принесли перемогу над "Меджик" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Мемфіс Гріззліс" Джей Хафф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Орландо". Джексон влаштував прохід під щит "Меджик" і віддав передачу на партнера, а той вміло зупинив м'яч і оформив видовищний данк.

Стараннями Хаффа та інших "Мемфіс" відсвяткував домашню перемогу (124:111). "Гріззліс" двічі перемогли в трьох стартових поєдинках сезону. Натомість "Орландо" зазнав першої поразки на тому ж відрізку.

Хафф сенсаційно став другим за результативністю в складі теннессійців. Він набрав 18 очок і зробив 2 підбирання. Більше в складі "Мемфіса" набрав лише його конкурент за позицією Санті Адальма (22 пункти, 7 підбирань, 5 передач).

Хто такий Джей Хафф

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Вірджинію Кавальєрс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.

Приєднався до "Вашингтона" в Літній лізі НБА, але згодом був відрахований. Восени уклав двосторонній контракт із "Лейкерс" і переважно виступав за фарм-клуб "Лос-Анджелеса" з Джі-Ліги – "Саут Бей". Пізніше не зміг закріпитися в тому ж "Вашингтоні" та "Денвері".

Влітку підписав контракт із "Мемфісом". Обоє батьків Хаффа грали в баскетбол у коледжах. Належить до громади християнської течії Кі Альфа та прагне стати священиком після завершення ігрової кар'єри.

До слова, раніше Леброн і його син увійшли в історію НБА активним родинним дуетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція