На следующей неделе в Украине уже будет тест-система на коронавирус, - Минздрав

Фото: Андрей Скипальский (УНИАН)

Ттест-системы могут появиться в Украине в течение 10 дней

Генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский заявил, что уже на следующей неделе в Украине появится тест-система для выявления китайского коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга Министерства здравоохранения Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что тест-системы могут появиться в Украине в течение 10 дней.

"Собрана необходимость в тест-системах в целом по вирусам, которые циркулируют, в частности на грипп и ОРВИ. По тест-системам на новый коронавирус, мы заявляли, что в течение 10 дней они появятся в Украине. Они действительно появятся на следующей неделе", - сказал он.

Напомним, в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней. После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Кроме того, ученые из китайского города Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса, который позволяет получить результат за 8-15 минут.