UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент, - эксперты G-20

Автор: Александр Белоус

Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент. Мир должен начать к ней готовиться прямо сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам сделал каналу CNBC.

Тарман является сопредседателем группы глобальных экспертов G-20, которая в пятницу опубликовала отчет, в котором предлагались меры по предотвращению вспышек и быстрому реагированию на любую будущую пандемию.

Эти меры включают "лучшее и более надежное финансирование" Всемирной организации здравоохранения, а также использование многосторонних институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для помощи в финансировании борьбы с пандемией, сказал Тарман.

"У нас нет роскоши ждать, пока COVID закончится, прежде чем мы начнем подготовку к следующей пандемии, потому что следующая пандемия может начаться в любой момент" - сказала Тарман корреспонденту CNBC на саммите G-20 в Италии.

"Таким образом, мы должны использовать наши текущие усилия для борьбы с COVID, а также для наращивания потенциала, необходимого для предотвращения следующей пандемии", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 глобальной пандемией в марте прошлого года. Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, коронавирус, который был впервые обнаружен в Китае в конце 2019 года, заразил более 186 миллионов человек и стал причиной не менее 4 миллионов смертей во всем мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗпандемияКоронавирус