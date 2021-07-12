Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент, - эксперты G-20

Тарман является сопредседателем группы глобальных экспертов G-20, которая в пятницу опубликовала отчет, в котором предлагались меры по предотвращению вспышек и быстрому реагированию на любую будущую пандемию.

Эти меры включают "лучшее и более надежное финансирование" Всемирной организации здравоохранения, а также использование многосторонних институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для помощи в финансировании борьбы с пандемией, сказал Тарман.

"У нас нет роскоши ждать, пока COVID закончится, прежде чем мы начнем подготовку к следующей пандемии, потому что следующая пандемия может начаться в любой момент" - сказала Тарман корреспонденту CNBC на саммите G-20 в Италии.

"Таким образом, мы должны использовать наши текущие усилия для борьбы с COVID, а также для наращивания потенциала, необходимого для предотвращения следующей пандемии", - добавил он.