Следствие по возможным исполнителям убийства Шеремета завершено, - защита

Полиция завершила следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении возможных исполнителей. Речь идет о подозреваемых Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом заявили адвокаты подозреваемых Тарас Беспалый и Николай Ореховский, передает "Слідство. Інфо".

По словам Беспалого, сегодня Антоненко, Кузьменко и Дугарь и их защитникам предоставят материалы дела для ознакомления. После этого должны вручить обвинительные акты.

Напомним, ранее фигурантам изменили подозрения, в деле появились неустановленные организаторы, и в отношении них материалы выделили в отдельное производство. В частности, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору. Юлия Кузьменко, по версии полиции, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не подрывала авто Шеремета.

На посвященной первому году своего президентства пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело Шеремета. Фактически, таким образом, он дал ему очередной иммунитет от увольнения.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Убийство произошло утром в центре Киева на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.